شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون جديد يقر تشكيل لجنة عليا لشئون جائزة المبدع الصغير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من ضمن مشروعات القوانين التي حظيت بموافقة لجنة الإعلام بمجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020 في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير، ووافقت اللجنة نهائيا علي مشروع القانون.

وتضمن مشروع القانون مادة تلزم تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغي، وجاء نص المادة الثالثة كما وافقت عليها اللجنة كالتالي : تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله.

2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

3-رئيس دار الأوبرا المصرية.

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة.

6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات، ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد.

ويكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافآت مالية لأعضاء اللجنة ، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.