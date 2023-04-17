شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني يدعو منتسبي قوات الدعم السريع للانضمام إلى القوات المسلحة (التفاصيل الكاملة) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دعا الجيش السوداني، اليوم الاثنين، منتسبي قوات الدعم السريع للانضمام إلى القوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على مقر رئيس المجلس السيادي السوداني عبدالفتاح البرهان، وفقًا لوكالة رويترز.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.