آخر تطورات الأحداث في السودان (تغطية مباشرة)

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - شهدت مدينة الخرطوم عاصمة السودان، السبت، انفجارات وانتشار واسع للقوات العسكرية، بسبب خلافات نشبت بين قوات التدخل السريع والجيش السوادني، الأمر الذي آثار ردود فعل عربية وعالمية وإطلاق مناشدات لوقف القتال.



أكد الجيش السوداني، السيطرة بشكل كامل على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.



قوات الدعم السريع تعلن السيطرة على مطار الخرطوم الدولي وقاعدة مروي الجوية



أعلنت قوات الدعم السريع، السيطرة على مطار الخرطوم الدولي.



مصر تطالب الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية الأرواح



طالبت مصر، الأطراف السودانية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لحماية الأرواح



احتراق مقر قوات الدعم السريع داخل قيادة الجيش بالخرطوم



اشتعلت النيران في مقر قوات الدعم السريع داخل قيادة الجيش بالخرطوم



الجيش السوداني يعلن أن سلاح الجو ينفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع



تتابع القوات المسلحة المصرية عن كثب الأحداث الجارية داخل الأراضى السودانية وفى إطار تواجد قوات مصرية مشتركة لإجراء تدريبات مع نظرائهم فى السودان جارى التنسيق مع الجهات المعنية فى السودان لضمان تأمين القوات المصرية.