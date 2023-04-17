شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش السوداني يؤكد أنه متمسك بكافة مقراته والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أكد الجيش السوداني، اليوم الاثنين، أنه متمسك بكافة مقراته، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وأفادت وكالة رويترز، اليوم السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، انتشارا عسكريا كثيفا، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت شخصيات سياسية وزعامات حزبية سودانية.