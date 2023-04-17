هل يعود ميسي إلى برشلونة؟.. لابورتا يرد بـ"غمزة"

فقد نشرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية مقطع فيديو لرئيس البارسا، وهو يلتقط الصور التذكارية مع المشجعين في المدرجات، أثناء مباراة الفريق ضد خيتافي أمس الأحد ضمن منافسات الليجا.

وحينها سأل أحد الجماهير رئيس النادي الكتالوني: "ميسي في برشلونة؟"، ليرد لابورتا وهو يغمز بعينه: "نعم".



وينتهي تعاقد النجم الأرجنتيني مع ناديه الحالي باريس سان جيرمان، بنهاية الموسم الجاري في 30 يونيو/حزيران المقبل.

وتحدثت تقارير صحفية فرنسية عن تعثر المفاوضات بين الطرفين، في الأسابيع الأخيرة، لأسباب مالية وجماهيرية وفنية.

ويلعب ميسي في صفوف سان جيرمان منذ صيف 2021، عندما انضم للفريق الفرنسي في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع برشلونة.

ويتطلع البارسا حاليا للظفر بلقب الدوري الإسباني، بعد توديعه للمنافسات الأوروبية ثم كأس الملك.

