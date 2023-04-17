انت الان تتابع خبر المجر تنضم الى بولندا وسلوفاكيا وتحضر استيراد الحبوب من أوكرانيا والان مع التفاصيل
واتخذت بولندا قرارًا بوقف استيراد أي منتجات زراعية من أوكرانيا مؤقتًا حتى 30 حزيران 2023.
وأكد كيتشيف أن "الحظر قد نوقش بالفعل مع وزراء الزراعة في ست دول أوروبية".
وفي 14 نيسان، عقد وزراء الزراعة في دول مجموعة فيشغراد (بولندا وسلوفاكيا والمجر وجمهورية التشيك)، بالإضافة إلى رومانيا وبلغاريا، مفاوضات بشأن الحبوب الأوكرانية.
ووفقًا لنتائج الاجتماع، قال وزير الزراعة السلوفاكي صموئيل فلتشان إنهم "اتفقوا على شراء الحبوب الأوكرانية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن برنامج الأغذية العالمي، الأمر الذي سيساعد أوكرانيا وفي الوقت نفسه حماية سوق الاتحاد الأوروبي من إغراق البضائع الأوكرانية"، حسب كلامه.
وفي وقت سابق، احتج مزارعون في بولندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وبلغاريا، على تدفق كميات هائلة من الحبوب من أوكرانيا إلى هذه البلدان، والتي ألغت بروكسل مؤقتًا الرسوم عليها.