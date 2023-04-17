محطات هامة في حياة الشيخ الراحل عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان

ياسر رشاد - القاهرة - بعد وفاة الشيخ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان العضو السابق بهيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الاثنين الموافق 26 رمضان 1444 /18 ابريل 2023 ، زادت معدلات البحث عليه مما جعله يحتل مركز الصدارة بمؤشرات جوجل وتويتر.

أكثر من 36 ألف زائر من قاصدي المسجد النبوي استفادوا من الخدمات الطبية

وكانت ابنته "هبة"، المسؤولة عن إدارة حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" علقت عقب رحيله :"ستتم الصلاة عليه، اليوم ظهراً بالمسجد الحرام، وسوف يوارى جثمانه في مقابر جنة المعلاة..إنا لله وإنا إليه راجعون".

فيما رحل الشيخ عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان عن عمر يناهز 88 عاما، بعد رحلة عامرة بالعلم والتعلم والدراسات الفقيه الإسلامية.

11 معلومة عن عضو هيئة كبار العلماء عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان

- وُلد الدكتور الشيخ عبدالوهاب بن إبراهيم بن محمد أبو سليمان، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة، وعضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي، في شهر محرم عام 1356هـ بمكة المكرمة.

- تلقى تعليمه في المرحلة الابتدائية بدار الأيتام بمكة المكرمة، وتخرج فيها عام 1369هـ.

- التحق بالمعهد العلمي السعودي وتخرج منه عام 1373هـ.

- استكمل تعليمه الجامعي بكلية الشريعة بمكة المكرمة"كانت تابعة لجامعة الملك عبدالعزيز في جدة

قبل أن تصبح جامعة أم القرى"، وتخرج فيها عام 1377هـ

- تتلمذ على يد علماء الحرم المكي الشريف، ولازم العلامة المحدث الفقيه القاضي، المدرس بالحرم الشريف الشيخ العلامة حسن محمد مشاط ملازمة امتدت سبع سنوات.

- تقلد العديد من الوظائف الإدارية والعملية، منها:

. تم تعينه عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الملك عبد العزيز.

- شغل منصب عميد كلية الشريعة بجامعة أم القرى سابقاً.

- كان عضو المجمع الفقهي برابطة العالم الإسلامي.

- مُنح الشيخ عبدالوهاب أبو سليمان الميدالية التقديرية للجامعة من الدرجة الأولى في 12/8/1393ه تقديراً للأعمال الميدانية التي أداها خلال عمادته بكلية الشريعة.

- رُشح كعضو لجنة الترقيات العلمية منذ تشكيلها بجامعة أم القرى حتى عام 1414هـ.

- حصل على جائزة الملك فيصل العالمية فرع «الدراسات الإسلامية» وكان موضوعها "التراث الحضاري في مكة المكرمة".