التلفزيون السوداني يستأنف البث بعد انقطاعه لساعات

ياسر رشاد - القاهرة - بعد انقطاع دام لعدة ساعات يوم أمس استأنف اليوم التلفزيون الرسمي السوداني البث ، وذلك بعد استعادة الجيش السيطرة على مبنى التلفزيون.

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وبث تلفزيون السودان الرسمي أغنيات وطنية وإشادات بأداء الجيش.

وقال مصدر رفيع في الجيش السوداني لبي بي سي إن الجيش تمكن من إعادة السيطرة على منشآت الإذاعة والتلفزيون بعد أن كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع.

وشهد محيط مبني الإذاعة والتلفزيون الذي يقع في منطقة الملازمين في أم درمان اشتباكات عنيفة بين الطرفين منذ صباح أول أمس السبت.

وانقطع بث التلفزيون السوداني الرسمي بعد ظهر امس الأحد، في خطوة قال موظفون إنها تهدف إلى منع بث أي مواد دعائية لقوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش.

وقالت قوات الدعم السريع إنها سيطرت على التلفزيون الحكومي ومنشآت استراتيجية أخرى مع اندلاع القتال في أنحاء الخرطوم أول أمس السبت، وهي مزاعم نفاها الجيش.

وبحلول اليوم الأحد، أصبح للجيش اليد العليا في القتال بالخرطوم على ما يبدو.

ماذا يحدث في السودان؟

واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في البلاد، السبت، في

العاصمة وأماكن أخرى، مما أثار مخاوف من اندلاع صراع أوسع. قال الجيش السوداني إن القتال اندلع بعد أن حاولت قوات الدعم السريع مهاجمة قواتها في الجزء الجنوبي من العاصمة، متهمة الجماعة بمحاولة السيطرة على مواقع استراتيجية في الخرطوم، بما في ذلك القصر.

واتهمت قوات الدعم السريع، في سلسلة من البيانات، الجيش بمهاجمة قواتها في إحدى قواعدها بجنوب الخرطوم. وزعمت أنها استولت على مطار المدينة و"سيطرت بالكامل" على القصر الجمهوري بالخرطوم، مقر رئاسة البلاد. جاءت الاشتباكات مع تصاعد التوترات بين الجيش وقوات الدعم السريع في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى تأخير توقيع اتفاق مدعوم دوليا مع الأحزاب السياسية من أجل التحول الديمقراطي في البلاد.





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