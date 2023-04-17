انت الان تتابع خبر فاغنر تعلن سيطرتها على منطقتين جديدتين في باخموت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتقود فاغنر محاولات روسيا للسيطرة على باخموت منذ الصيف الماضي في أطول معركة دامية بين الجانبين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن "وحدات فاغنر الهجومية سيطرت على منطقتين في شمال غرب وجنوب شرق مدينة باخموت الأوكرانية التي شهدت دماراً كبيراً خلال القتال".



وأضافت الوزارة أن "وحدات المظلات التابعة للجيش الروسي تدعم فاغنر من خلال صد القوات الأوكرانية على مختلف خطوط الجبهة".

هذا وكان سيرهي تشيرفاتي المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية لأوكرانيا قد قال إن "قوات فاغنر تنفذ عشرات الهجمات يومياً".

و ذكرت بريطانيا، في وقت سابق، بإفادة مخابراتية، أن "القوات الأوكرانية أُجبرت على الانسحاب من بعض المناطق في المدينة تحت وطأة هجوم روسي مستمر".

