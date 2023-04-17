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وكيل كامافينجا يوضح حقيقة انتقاله الى الارسنال

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453447-638173375084022012.jpg

2023-04-17 | 16:09

وكيل كامافينجا يوضح حقيقة انتقاله الى الارسنال

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رد جوناثان بارنيت، وكيل كامافينجا، لاعب وسط ، على شائعات انتقال إدواردو الى الارسنال، فيما أشار الى رغبة النادي الملكي في تجديد عقد اللاعب الفرنسي.
وقال بارنت، في تصريحات أبرزها فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "يريد كامافينجا أن يظل في ريال مدريد طوال مسيرته، و لن تكون هناك مشاكل مع النادي، سنجلس وأنا متأكد أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وأضاف: "شائعات انتقال كامافينجا إلى آرسنال في يناير؟ هذه قمامة هذا الأمر لم يكن سيحدث.. لم يفكر إدواردو أبدًا في اللعب لفريق آخر والريال لم يسمح له بذلك".

يذكر أن كامافينجا بات لاعبا أساسيا في تشكيلة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن تحول للاعتماد عليه في مركز الظهير الأيسر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ، غدًا الثلاثاء، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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