انت الان تتابع خبر الامن القومي يعقد اجتماعا لبحث ملف الأطفال غير العراقيين في السجون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء، ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي ووزير العدل، خالد شواني، اجتماعا خاصا بملف الأطفال غير العراقيين المصاحبين لأمهاتهم النزيلات في السجون العراقية، بحضور المديرين العامين في وزارة العدل، ورئيس محكمة التحقيق في مجلس القضاء الأعلى ، وكذلك سفراء الدول المعنية".وأضاف: "جرى خلال الاجتماع، التأكيد على حث الدول من أجل استلام الأطفال غير العراقيين المصاحبين لأمهاتهم النزيلات في سجون وزارة العدل، وكذلك استلام النساء اللاتي انتهت محكومياتهن وإعادتهن إلى دولهن ".

وأشار المكتب الإعلامي الى انه "ختم الاجتماع بالإتفاق مبدئيا على المباشرة بتزويد السفارات داخل العراق بالمعلومات الخاصة بالأطفال والنساء العائدين لها، ليتم إكمال الإجراءات الإدارية والقانونية والمباشرة بنقلهم من العراق إلى دولهم".