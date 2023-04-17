انت الان تتابع خبر البرلمان يُبقي جلسته مفتوحة و يستأنفها في هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس النواب قرر إبقاء جلسته مفتوحة".

وأضاف البيان، أن البرلمان سيستأنف جلسته "في الساعة التاسعة مساءً".

وعاود البرلمان، ظهر اليوم الاثنين، استئناف جلسته الخاصة بالقراءة الثانية لمناقشة مشروع قانون الموازنة، بعد أن عقدت في وقت متأخر من مساء أمس، وبقيت "مفتوحة".



وخصص البرلمان جلسته لمناقشة وتقرير (القراءة الثانية) لمشروع قانون الموازنة الاتحادية للسنوات (2023، 2024، 2025).