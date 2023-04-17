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قبل مواجهة مدريد.. تشيلسي يستعيد سلاحه الهجومي

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453452-638173408231664127.jpg

2023-04-17 | 17:05

قبل مواجهة مدريد.. تشيلسي يستعيد سلاحه الهجومي

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اعلن نادي تشيلسي، اليوم الاثنين، عودة كاي هافيرتز للتدريب بشكل طبيعي مع باقي زملائه، وذلك قبل مواجهة غدا الثلاثاء في إياب ربع نهائي ، حيث فاز الريال ذهابا (2-0).
وشهد المران، حضور هافيرتز، ونجولو كانتي، وتياجو سيلفا، الذين غابوا عن مباراة الدوري الأخيرة التي خسرها "البلوز" أمام برايتون (1-2).

كان المهاجم الألماني، الذي لعب بديلا في لقاء الذهاب، قد غاب عن مباراة برايتون لمشكلات في الركبة، لكنه سيكون جاهزا للعب منذ البداية أمام الريال.


ويغيب فقط عن تشيلسي، الذي استعاد أيضا لاعبه روبن لوفتوس تشيك، كاليدو كوليبالي الذي يعاني من إصابة عضلية، وأرماندو برويا، الذي يبتعد عن الملاعب منذ عدة أشهر.

كما شارك أيضا في المران اللاعب بن تشيلويل، الذي سيغيب عن المباراة لطرده في لقاء الذهاب بسانتياجو برنابيو، وبيير إيميريك أوباميانج ونوني مادويكي وبينوا بادياشيلي، غير المسجلين في المسابقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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