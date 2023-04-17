شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: دراما المتحدة جسدت الواقع وأعادت الريادة للفن المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب حمدى أبو خشيم، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة أعادت للفن المصرى قوته مرة أخرى، حيث نجحت الشركة فى تقديم توليفة درامية متنوعة، تبنت خلالها قضايا المجتمع، والعمل على تثقيف المواطن، وتغذية روح الانتماء وحب الوطن لديه، بتجسيد ما خاضته مصر من معارك معاصرة ومكافحة الإرهاب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الشركة قدمت العديد من الأعمال الهادفة والمتنوعة، متابعا:" الأعمال التى قدمتها الشركة نجحت فى فهم وترجمة القيمة الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وخاصة فى الشهر الكريم التى تلتقى فيها الأسرة مع بعضها البعض للتجمع حول عمل فنى، مؤكدا أنها بثت روح جديدة للمجال الإعلامى والفنى لتمنح دفعة جديدة للصناعة فى الوقت الذى يُعول على الفن فى مواجهة الأفكار الهدامة والمغلوطة لما له من تأثير على المجتمع".

وأكد عضو مجلس النواب، أن الشركة المتحدة استطاعت توظيف القوى الناعمة فى أعمال درامية ساهمت فى تشكيل الهوية وضرب الأمثلة فى البطولة والفداء، بما يساهم فى تغذية روح الانتماء وحب الوطن لدى المشاهد والتعريف بحقيقة ما تخوضه الدولة من معارك، وتعكس حرص القائمين عليها على القيام بدورهم المجتمعي تجاه الوطن والمواطنين، وتعددت أشكال تلك المبادرات بين مبادرات توعوية وأخرى تضامنية وداعمة معنويا لفئات بعينها من المجتمع المصرى.