انت الان تتابع خبر لاستقرار البلاد.. الامم المتحدة تدعو اليمن للقيام بخطوات جريئة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحذر هانس جروندبرج في الوقت ذاته من أن "دفة الأمور قد تتحول إذا لم يتخذ الطرفان خطوات أكثر جرأة نحو السلام".

وأضاف أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن "أي اتفاق جديد في اليمن يجب أن يكون خطوة واضحة نحو عملية سياسية يقودها اليمنيون، وأن هناك حاجة لوقف إطلاق النار على يد يمنيين".



وقال جروندبرج: "نحتاج لرؤية وقف إطلاق نار يمني، وأن تمتنع الأطراف عن استخدام تدابير اقتصادية أداة للأعمال العدائية".

وتابع جروندبرج أنه "يتعين إتاحة حرية أكبر لتنقلات الأفراد والسلع في أنحاء اليمن والفتح الكامل لمطار صنعاء".

