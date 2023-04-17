الأمم المتحدة تدعو لوقف فوري للقتال في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - دعت "الأمم المتحدة" إلى وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحل الأزمة السودانية الأخيرة، حسبما أفاد الأمين العام "أنطونيو جوتيريش".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "فرانس برس"، قال جوتيريش: "أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان"، مُحذرًا من أن "أي تصعيد إضافي" للنزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع "قد يكون مُدمرًا للبلاد والمنطقة".

اقرأ أيضًا.. السودان.. البرهان يُقرر حل قوات الدعم السريع

كما دعا الأمين العام "كُل من لديهم نفوذ على الوضع لاستخدامه في سبيل إحلال السلام"، مُتابعًا: "الوضع الإنساني في السودان كان هشًّا أصلاً وبات

الآن كارثيًا".

وكرر الأمين العام مُناشدته طرفي القتال "ضمان سلامة" موظفي الأمم المتحدة وجميع أفراد طواقم الإغاثة، في أعقاب مقتل ثلاثة من مُوظفي برنامج الأغذية العالمي في هذه المعارك.

وقد قُتل نحو مئة مدني في السودان حيث تتواصل المعارك لليوم الثالث على التوالي بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو المُلقب بـ"حميدتي".