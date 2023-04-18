وفد من حركة "حماس" يصل إلى السعودية في أول زيارة منذ سنوات

المنامة - ياسر ابراهيم - علم "العربي الجديد" من مصادر مقربة من حركة "حماس" أنّ وفداً قيادياً من الحركة وصل إلى السعودية مساء اليوم الاثنين، في زيارة تهدف إلى "أداء العمرة"، مع استمرار محاولات الحركة إجراء لقاءات مع مسؤولين سعوديين على هامش الزيارة الأولى التي تأتي بعد سنوات من الفتور.

وقالت المصادر إنّ الوفد يرأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، ويضم رئيس الحركة في الخارج خالد مشعل، وأعضاء المكتب السياسي موسى أبو مرزوق، وخليل الحية، وآخرين، ويقيم جميع أعضاء الوفد في الدوحة.

وذكرت المصادر أنّ السعودية سمحت للوفد بأداء العمرة في الأيام الأخيرة من شهر رمضان الجاري، لكنها حتى اللحظة لم ترد على طلبات لقاء وفد "حماس" بالمسؤولين السعوديين.

والزيارة الأولى لوفد "حماس" تأتي بعد سنوات من الفتور والقطيعة في العلاقات، وفي أعقاب تحسن علاقة السعودية مع إيران، الداعم العسكري الأكبر لـ"حماس".

وتوترت العلاقة بين الجانبين عقب حملة اعتقالات طاولت نحو 62 قيادياً ومناصراً لـ"حماس" في المملكة قبل نحو 4 سنوات، قبل أن تفرج الرياض عن ممثل "حماس" السابق فيها محمد الخضري في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وآخرين متهمين بدعم الحركة مالياً في أوقات مختلفة.

وظهر اليوم الاثنين، وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى مدينة جدة، بدعوة رسمية من المملكة، للقاء ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم غدٍ الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا).

وتستبعد مصادر فلسطينية أن تقوم السعودية بجمع وفد "حماس" مع وفد السلطة الفلسطينية، حيث إنه لم يجرِ ترتيب ذلك حتى الآن، ويُعتقد أنه لن يجري مثل هذا الترتيب.

المصدر: العربي الجديد