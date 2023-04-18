كذبة أبريل.. رئاسة مجلس الأمن لروسيا

أثار اقتراب دور روسيا في مجلس الأمن السخرية والاعتراضات من الغرب الداعم لأوكرانيا حيث تناوب رئاسة مجلس الأمن كل شهر حسب الترتيب الأبجدي لأعضائه الخمسة عشر وقد حل دور روسيا.

ووصفت السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد ومنسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الأمر بأنه ككذبة أبريل.

ارتكاب الجرائم

وقد سلط الروس الضوء على الأمم المتحدة لمفوض حقوق الطفل المتهم مع الرئيس فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم حرب لترحيله أطفالاً أوكرانيين إلى روسيا، مما أدى إلى انسحاب الولايات المتحدة وعدة أشخاص آخرين.

وثم سعت روسيا وراء الغرب بزعمها أنها تنتهك القوانين الدولية في تسليح أوكرانيا، مستحضرة ردوداً قاسية بأن أوكرانيا لها كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد جيش بوتين الغازي.

وستكون الرئاسة الروسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هي الأكثر إثارة للجدل. ميثاق ومبادئ

وفي وقت لاحق من الشهر عندما يترأس وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الحدث الأول للرئاسة - وهو اجتماع مفتوح للمجلس بشأن الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

فروسيا متهمة على نطاق واسع بانتهاك الميثاق من خلال غزو أوكرانيا واستهزاء مبادئها الأساسية المتمثلة في احترام السيادة وسلامة الأراضي.

ووعد المبعوث الأمريكي بـ»استغلال كل فرصة للرد على استخدامهم لمقاعدهم في الكرسي لنشر معلومات مضللة، واستخدام كرسيهم لدفع دعم جهودهم».

وفي المؤتمر الصحفي التقليدي للرئيس القادم في اليوم الأول، رفض السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا تعليقات كذبة أبريل، وسأل بوريل، «من يتحدث؟» وقال إن روسيا كانت «وسيطا نزيها» عندما ترأست المجلس في الماضي وستحاول الحفاظ على هذا النهج.

وأما بالنسبة لمزاعم الولايات المتحدة، فإن روسيا ستنشر معلومات مضللة عن أوكرانيا، رفض نيبينزيا ذلك باعتباره جزءًا من «الرواية الغربية».

قال: «نعتقد العكس تمامًا». ويترأس رئيس مجلس الأمن الاجتماعات ويقرر مواضيع جلسات التوقيع، التي يترأسها غالبًا وزراء الخارجية وأحيانًا الرؤساء. وسيرأس لافروف يوم 24 أبريل جلسة حول «التعددية الفعالة من خلال الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة»، حيث سيطلع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأعضاء.

نظام عالمي

وقال نيبينزيا للصحفيين، إن روسيا تسعى إلى مناقشة تطلعية بشأن تشكيل «نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب يقوم على المساواة في السيادة، والمساواة في الحقوق وتقرير المصير، والعدالة والأمن، والعلاقات الودية والتعاون بين الدول، مع الاحترام الكامل للأغراض. ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة». بينما يستعد حلفاء أوكرانيا بالفعل لدحضهم.

وهناك أيضًا اجتماعات شهرية مطلوبة، بما في ذلك اجتماعات حول الشرق الأوسط، والتي سيرأسها لافروف أيضًا.

ويركز البعض الآخر على النقاط الساخنة العالمية، بما في ذلك سوريا ومالي وليبيا واليمن وهايتي ومنطقة البحيرات الكبرى في إفريقيا وكولومبيا. 13طائرة

ومن جهه أخرى ذكرت وزارة الدفاع السلوفاكية، أن سلوفاكيا سلمت التسعة المتبقية من أصل 13 طائرة مقاتلة من الحقبة السوفيتية من طراز ميغ -29، وعدت أوكرانيا بإرسالها إلى أوكرانيا.

وقالت الوزارة، إن الطائرات الحربية تم نقلها برا لأسباب أمنية في «عملية لوجيستية معقدة». ونُقل الأربعة الأوائل من سلوفاكيا إلى أوكرانيا بواسطة طيارين أوكرانيين في 23 مارس. وقال وزير الدفاع ياروسلاف ناد في بيان «نقوم بالشيء الصحيح».

أسطول متكامل

وفي 17 مارس، وافقت الحكومة السلوفاكية على خطة لمنح أوكرانيا كامل أسطولها من طائرات ميغ 29 التي تعود إلى الحقبة السوفيتية، لتصبح ثاني عضو في الناتو يستجيب لنداء أوكرانيا للطائرات الحربية للمساعدة في الدفاع ضد الغزو الروسي. وأسست سلوفاكيا طائرات MiG في الصيف بسبب نقص قطع الغيار وخبرة الصيانة. وتدخلت بولندا وجمهورية التشيك، وكلاهما عضو في الناتو، لمراقبة المجال الجوي السلوفاكي. ومن غير المحتمل أن تصل بدائل MiG-29s لمدة عام آخر. ووقعت سلوفاكيا سابقًا صفقة لشراء 14 طائرة مقاتلة أمريكية من طراز F-16 Block 70/72، لكن تم تأجيل التسليم لمدة عامين مع وصول أول طائرة في أوائل عام 2024.

كما عرضت الولايات المتحدة على سلوفاكيا 12 طائرة هليكوبتر عسكرية جديدة كتعويض عن الطائرات المقاتلة التي منحتها لأوكرانيا.

وبموجب العرض، ستدفع سلوفاكيا 340 مليون دولار مقابل طائرات الهليكوبتر Bell AH-1Z في صفقة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار. سيغطي التمويل العسكري الأجنبي الأمريكي المبلغ المتبقي البالغ 660 مليون دولار.