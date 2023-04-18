واشنطن وحلفاؤها ينظمون مناورات للتصدي لكوريا الشمالية

أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريبات مشتركة للدفاع الصاروخي تهدف إلى مواجهة الترسانة النووية المتزايدة لكوريا الشمالية، حيث حذر مسؤول كبير بالجيش الكوري الشمالي الولايات المتحدة من أنها «تخاطر بالأمن، وأن الأزمة والتهديدات لا يمكن التغلب عليها».

وفي الأسبوع الماضي، أجرت كوريا الشمالية واحدة من أكثر عروض الأسلحة استفزازًا منذ سنوات من خلال اختبار الطيران لأول مرة لصاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب. والذي يعتبر سلاحًا أكثر قدرة على الحركة ويصعب اكتشافه، ويمكن أن يستهدف الولايات المتحدة القارية بشكل مباشر.

إجراءات الكشف

وبينت البحرية الكورية الجنوبية أن التدريبات الثلاثية أجريت في المياه الدولية قبالة الساحل الشرقي للبلاد، وركزت على إتقان إجراءات الكشف عن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية وتتبعها وتبادلها.

تضمنت التدريبات البحرية التي استمرت ليوم واحد مدمرة إيجيس من كل دولة.

وقال جانغ دو يونغ، المتحدث باسم البحرية الكورية الجنوبية، في خبر صحفي: «إن هدف التدريبات هو تحسين قدراتنا على الاستجابة ضد الصواريخ الباليستية وتعزيز قدرتنا على إجراء عمليات مشتركة مع استمرار تصاعد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية».

ثنائية منفصلة

كما أطلقت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريبات ثنائية منفصلة تشمل حوالي 110 طائرات حربية، بما في ذلك طائرات مقاتلة متطورة من طراز F-35، والتي ستستمر حتى 28 أبريل.

ويمكن أن تؤدي مجموعتا التدريبات إلى رد فعل عدواني من كوريا الشمالية، التي تعتبر التدريبات العسكرية للولايات المتحدة مع حلفائها الآسيويين تدريبات على الغزو.

واستخدمت كوريا الشمالية مثل هذه التدريبات كذريعة لتسريع تطوير أسلحتها، وخلق حلقة متبادلة أدت إلى زيادة التوترات في الأشهر الأخيرة.

وفي وقت لاحق، حذر ري بيونغ تشول، قائد الجيش الكوري الشمالي والمساعد المقرب للزعيم كيم جونغ أون، من أنه يتعين على الولايات المتحدة «التوقف فورًا عن استفزازاتها السياسية والعسكرية التي تثير أعصاب (كوريا الشمالية)».

وأضاف: «إذا استمرت الولايات المتحدة في أعمال تعرض البيئة الأمنية في شبه الجزيرة الكورية للخطر، في تجاهل للتحذيرات المتكررة من (كوريا الشمالية)، فستتخذ الإجراءات اللازمة لتعريض الأولى لأزمة أمنية أوضح وتهديدات لا يمكن التغلب عليها».

ضربة نووية

كما اتهم ري، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإجراء سلسلة من التدريبات العسكرية المشتركة واسعة النطاق لمحاكاة ضربة نووية استباقية وحرب شاملة ضد كوريا الشمالية.

وانتقد الولايات المتحدة لدعوتها إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لمناقشة إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ البالستية العابرة للقارات بالوقود الصلب، قائلاً إن بلاده تمارس حقها في الدفاع عن النفس.

وقرارات مجلس الأمن تحظر على كوريا الشمالية الانخراط في أي أنشطة باليستية. لكن المجلس فشل في فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية على الرغم من سلسلة تجاربها للصواريخ الباليستية منذ أوائل العام الماضي بسبب معارضة الصين وروسيا، وكلاهما يتمتع بحق النقض (الفيتو).

وشملت التجربة غير المسبوقة لتجارب الأسلحة التي أجرتها كوريا الشمالية حتى الآن إطلاق أكثر من 100 صاروخ من نطاقات مختلفة في البحر منذ بداية عام 2022 في الوقت الذي تحاول فيه بناء ترسانة نووية يمكن أن تهدد جيرانها المنافسين والولايات المتحدة.

ويقول الخبراء إن كيم يريد الضغط على الولايات المتحدة لقبول كوريا الشمالية كقوة نووية شرعية، ويأمل في التفاوض على تخفيف العقوبات من موقع قوة.

وأجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات ميدانية لهما منذ سنوات في مارس، وأجرتا أيضًا تدريبات بحرية وجوية منفصلة تضمنت مجموعة قتالية من حاملات الطائرات الأمريكية وقاذفات القنابل النووية من طراز B-52.

كما أدى التهديد النووي المتزايد لكوريا الشمالية إلى قيام كوريا الجنوبية واليابان بزيادة تعاونهما الأمني وإصلاح العلاقات التي توترت بسبب التاريخ والنزاعات التجارية.

سبب التدريبات الثلاثية ضد كوريا الشمالية:

التركيز على إتقان إجراءات الكشف عن الصواريخ الباليستية الكورية الشمالية وتتبعها وتبادلها.

تحسين قدراتهم على الاستجابة ضد الصواريخ الباليستية.

تعزيز قدراتهم على إجراء عمليات مشتركة مع استمرار تصاعد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية.