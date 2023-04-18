الجمهوريون يدافعون عن ترمب ونيويورك

صعد الجمهوريون المستاؤون من لائحة اتهام دونالد ترمب حربهم على المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الأميركية ألفين براغ الذي اتهمه، محاولًا إحراجه على أرضه جزئيًا من خلال تصوير مدينة نيويورك بشكل خاطئ على أنها مكان اجتاحته الجريمة.

وقال الدكتور جيفري بوتس، مدير مركز البحث والتقييم في كلية جون جاي للعدالة الجنائية في مانهاتن: «يسمع الناس نيويورك ويفكرون في الجريمة، وذلك لأنهم تدربوا على التفكير بهذه الطريقة». «إنها ليست حقيقية. إنها مجرد القصص التي يرويها الناس».

وعقدت اللجنة القضائية في مجلس النواب، برئاسة النائب الجمهوري جيم جوردان، من ولاية أوهايو، جلسة استماع ميدانية بالقرب من مكاتب المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براج.

فالأغلبية الجمهورية في اللجنة تعتبرها دراسة لسياسات الديموقراطي «المؤيدة للجريمة والمناهضة للضحايا».

أرض قاحلة

وقام أحد أعضاء اللجنة، النائب الأمريكي آندي بيغز، وهو جمهوري من ولاية أريزونا، بالتغريد بأن براغ «حول مدينة نيويورك إلى أرض قاحلة»، وأن «الفوضى خارجة عن نطاق السيطرة تمامًا». ويقول الديمقراطيون إن جلسة الاستماع هي حيلة حزبية تهدف إلى تضخيم غضب المحافظين من براغ، أول محامي منطقة بلاك في مانهاتن.

وحث مسؤولون في مدينة نيويورك على إلغاء الجلسة. ورفض C-SPAN بثه على شاشة التلفزيون.

تبرع ومساهمة

وذكر العمدة إريك آدامز، وهو ديمقراطي وضابط شرطة سابق لشبكة CNN: «هذا مجرد تبرع عيني أو مساهمة في حملة ترمب». «وإنها في الحقيقة تمثيلية ومن المؤسف، خلال وقت مثل هذا، أنهم سيستخدمون أموال دافعي الضرائب لاستضافة هذه التمثيلية». والجلسة هي أحدث ضربة في جهود جيم جوردان المستمرة منذ أسابيع لاستخدام سلطاته في الكونجرس للدفاع عن ترمب مما يصفه بمحاكمة ذات دوافع سياسية.

وأرسل جوردان رسائل إلى براغ يطالب فيها بشهادة ووثائق، مدعيا أن مكتبه يخضع لتدقيق من الكونجرس لأنه يحصل على منح فيدرالية.

واستدعى المدعي العام السابق، مارك بوميرانتز، الذي أشرف سابقًا على تحقيق ترمب. ورفع براغ دعوى قضائية ضد جوردان الأسبوع الماضي لمحاولة منع أمر الاستدعاء، واصفا إياه بأنه «هجوم وقح وغير دستوري» و «حملة شفافة لترويعه» بشأن قضية ترمب.

وحدد قاض فيدرالي جلسة استماع أولية يوم الأربعاء.

خدعة قديمة

ويرغب الجمهوريون إظهار أن مهاجمة مدينة نيويورك، وقادتها في الغالب من الديمقراطيين، بسبب الجريمة هي خدعة قديمة للسياسيين الذين يمثلون المناطق الريفية والضواحي. وإنها لكمة لا يزال بإمكانها أن تهبط مع بعض الجماهيريين، على الرغم من أن معدل الجريمة العنيفة في المدينة في الواقع لا يزال أقل بكثير من المتوسط الأمريكي. ففي عام 2022، وهو العام الأول لبراج في منصبه، كان هناك 78 جريمة قتل في مانهاتن، وهي منطقة تضم 1.6 مليون شخص. وكان هذا انخفاضًا بنسبة 15% عن العام السابق.

وبالمقارنة، شهدت مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يُعد ترمب واحدًا من حوالي 1.5 مليون نسمة، 96 حالة قتل.

وقال بوتس: «إذا كنت تعيش في مقاطعة بيضاء صغيرة في ولاية أيوا، فإنك تسمع نيويورك وتتخيل كل الأفلام والبرامج التلفزيونية المخيفة التي شاهدتها». «أعتقد أن هذا ما يلعبه الكونجرس».