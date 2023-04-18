قرار فرنسي عاجل بشأن قانون نظام التقاعد

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت "باريس" أن قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي أثار موجة احتجاجات "ضخمة وعارمة" بين الفرنسيين، سيدخل حيز التنفيذ في الخريف المُقبل، حسبما أفاد الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال ماكرون في خطاب مُوجه للمواطنين، اليوم الاثنين، إن "التغيرات التي ينص عليها القانون ستدخل حيز التنفيذ ابتداءً من هذا الخريف".

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وأضاف ماكرون أن الإصلاح كان ضروريًا، مُشيرًا إلى أنه "سيُساعد في ضمان المعاش التقاعدي للجميع، وتوفير المزيد من الخير للدولة".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق مع النقابات حول الإصلاح التقاعدي، قائلاً إنه "على الرغم من الأشهر من التنسيق لم يتم التوصل إلى التوافق، وأنا آسف لذلك، وعلينا أخذ العبرة من ذلك".

وأعلن ماكرون كذلك عن خطة لتحسين

الظروف المعيشية في البلاد، وهي تضم زيادة نسبة العاملين واتخاذ الإجراءات لضمان النظام العام، وتحديث المنظومة المدرسية.

وتابع أن رئيسة الوزراء ستكشف عن تفاصيل الخطة ابتداء من الأسبوع المُقبل.

يُذكر أن "قانون إصلاح النظام التقاعدي" يتضمن زيادة سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا بحلول عام 2030، وأثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا، وتم إقرار القانون بدون التصويت في البرلمان في مارس الماضي، ووافق عليه المجلس الدستوري في 14 أبريل بينما لا تزال الاحتجاجات مُستمرة في كافة أنحاء البلاد.