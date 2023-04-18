الجيش السوداني يُحدد مقر إقامة قائد قوات الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة -

يشهد "السودان" انسدادًا سياسيًا كبيرًا بسبب الخلاف بين الحاكم الفعلي للبلاد، وفي هذا الصدد، أعلن "الجيش السوداني" أنه تم تحديد مقر إقامة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف باسم "حميدتي".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أكد الجيش السوداني، مساء اليوم الاثنين، أنه "حسم معركة جبرة والاستيلاء على مخزن أسلحة وآليات من الدعم السريع".

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في حين تحدثت مصادر أنه من "المُحتمل صدور بيان للجيش السوداني قد يحمل معلومات حول حميدتي وربما

اعتقاله خاصة في ظل معلومات عن إصابته"، دون التأكد من دقة هذه المعلومات.

وفي وقت سابق، صرح رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، بأن الهجوم الذي شنته قوات "الدعم السريع" في الأيام الأخيرة هو "مُحاولة انقلاب".

وقد اندلعت معارك واشتباكات قوية بين "الجيش السوداني" و"قوات الدعم السريع"، مما أسفر عن مصرع 3 مدنيين.