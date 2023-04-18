الشرطة التونسية تلقي القبض على رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن الشرطة التونسية ألقت القبض على راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، مساء الإثنين.

وبحسب ما ذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، فقد أكد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية التونسية، قيام قوة أمنية بإلقاء القبض على الغنوشى مساء الإثنين، تنفيذا لصدور مذكرة إيقاف من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المصدر أن القوة الأمنية قامت بتفتيش منزل راشد الغنوشى ومصادرة كل ما يفيد التحقيقات بإذن من النيابة العمومية بالقطب القضائى لمكافحة الإرهاب.

وأشار إلى ان الغنوشي سيبقى على ذمة التحقيقات فى قضية تتعلق بتصريحات تحريضية كان أدلى بها، إلى حين اتخاذ الإجراءات بخصوصه.

من جانبها، قالت حركة النهضة فى بيان إن قوة أمنية "قامت مساء اليوم بمداهمة منزل راشد الغنوشى رئيس الحركة واقتياده إلى جهة غير معلومة".

ونددت الحركة بما أسمته "التطور الخطير"، مطالبة "بإطلاق سراح راشد الغنوشى فورا".

ويواجه الغنوشي عددا من القضايا أبرزها الفساد المالي والإرهاب والاغتيالات وتسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر والتخابر على أمن الدولة التونسية.

ومنذ أسابيع، أوقف القضاء في تونس الكثير من السياسيين، من بينهم قياديون في حركة النهضة ونشطاء في "جبهة الخلاص" وأحزاب أخرى ورجل أعمال وقضاة، بتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وفساد مالي.