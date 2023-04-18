عن القوات المصرية والمفاوضات.. السيسي يوجه 6 رسائل بشان الأزمة في السودان

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة، بين الجيش وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الاثنين، بحضور وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وقال الرئيس السيسى إن "السياسة المصرية تتسم بالتوازن"، مضيفاً: "مستعدون للمساهمة فى استعادة استقرار السودان ".

ووجه السيسي 6 رسائل بشأن الأزمة في السودان، وهي:

1- ما يحدث في السودان شأن داخلي

2- مصر لا تتدخل في شئون الدول

3- نسعى لإجراء مفاوضات بين الأطراف المتحاربة في السودان

4- نعمل على تهدئة الأمور في السودان حفاظًا على دم الشعب السوداني

5- القوات المصرية الموجودة في السودان لأغراض تدريبية

6- مصر تنسق حاليا لعودة القوات المصرية من السودان