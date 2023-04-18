أمير الكويت يتسلم رسالة من الرئيس المصري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسلم أمير الكويت الشيخ نواف الصباح أمس رسالة خطية من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تتعلق بالعلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن القضايا ذات الاهتمام المشترك بما فيها دعم التعاون الثنائي في المحافل الدولية. سلم الرسالة السفير المصري لدى الكويت أسامة شلتوت لدى استقبال وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم الصباح له أمس.

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