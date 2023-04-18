شكرا لقرائتكم خبر 20 يوما على عودة سفارتي المملكة وإيران للعمل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع دبلوماسي إيراني بارز إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية بعد 20 يوما من الآن، مع اقتراب موعد أداء فريضة الحج.

وقال المدير العام لشؤون الخليج بالخارجية الإيرانية علي رضا عنايتي، في حوار خاص مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء «إرنا» الإيرانية، إنه «ستتم إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية في الرياض وطهران في 9 مايو المقبل، وسيجتمع وزيرا الخارجية الإيراني والسعودي خلال هذه الفترة».

وقال عنايتي، إنه «من المقرر إعادة فتح سفارتي البلدين في غضون شهرين من التوصل إلى الاتفاق الإيراني- السعودي»، ونظرا لقرب موعد أداء فرضية الحج نعمل على إعادة فتح السفارة في السعودية 9 مايو المقبل.

ولفت الدبلوماسي الإيراني إلى أنه جرت خلال الأسبوع الماضي زيارات متبادلة بين وفود البلدين إلى كل من طهران ومشهد، والرياض وجدة، وذكر أن رئيس الوفد الإيراني إلى الرياض زرنكار، التقى نائب وزير الخارجية السعودي، مشيرا إلى أن اللقاء كان «بناء للغاية وتم خلاله التوصل إلى اتفاقيات تنفيذية جيدة»، مضيفا بأنه بدأ العمل في السعودية لإعادة فتح السفارة والقنصلية العامة هناك.

وقال، إنه ستجتمع وفود فنية من إيران والسعودية لمناقشة تيسير الرحلات الجوية المباشرة، موضحا أن هناك اتفاقا للنقل الجوي بين البلدين ساري المفعول، ويتم استئناف الرحلات بين جدة وطهران وفقا لذلك. وشدد عنايني على أن الاتفاق يضمن الأمن في المنطقة، مشيرا إلى أن التعاون بين السعودية وإيران سيحقق فكرة الخليج الموحد، إذ تتمكن 8 دول في الخليج بشكل موحد مع هوية واحدة من لعب دور بناء في الخليج.

وأعرب عن أمله في أن تسهم تهدئة الأوضاع باليمن، في إفساح المجال أمام 9 دول في المنطقة من التعاون والاضطلاع بدور بناء في المنطقة، التي تعد من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم.

وكانت المملكة وإيران اتفقتا، برعاية صينية، على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة منذ 7 سنوات. وفي بيان مشترك، في 10 مارس الماضي، أعلن البلدان والصين أن الاتفاق سينفذ خلال 60 يوما.