البحرين: امنعوا إراقة الدماء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان عن قلقها وأسفها الشديد للمواجهات المسلحة بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وانعكاساتها الخطيرة على أمن وسلامة المواطنين السودانيين. ووفقا للبيان، «تدعو البحرين الفرقاء السودانيين إلى تغليب الحكمة والعقل، ووقف الاشتباكات المسلحة وعدم التصعيد منعا لإراقة الدماء، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حلول سياسية تحفظ أمن السودان واستقراره وتحمي مصالح الشعب السوداني الشقيق، بحسب وكالة أنباء البحرين (بنا). وأكدت البحرين موقفها الداعم للسودان وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق للسلام والنماء والازدهار.

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