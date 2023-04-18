أمريكا وبريطانيا تدعوان الجنرالات للتوقف

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ودعا وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والبريطاني جيمس كليفرلي، أمس، في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في كارويزاوا باليابان، جنرالات السودان إلى وقف القتال.
وقال بلينكن: «شعب السودان يريد عودة الجيش إلى الثكنات.. إنهم يريدون الديمقراطية، ويريدون حكومة يقودها مدنيون. يجب أن يعود السودان إلى ذلك المسار».
من جهته أكد كليفرلي أن «المستقبل القريب في نهاية المطاف في أيدي الجنرالات المنخرطين في هذا الصراع.. ندعوهم إلى إعطاء السلام أولوية، لإنهاء هذا القتال، والعودة إلى المفاوضات».
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