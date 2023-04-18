شكرا لقرائتكم خبر الدبابات توقف المساعدات وتقتل 3 إغاثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقفت المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية عن التدفق للسودان بسبب أصوات الدبابات والصواريخ والرصاص الذي يسيطر على الشوارع. وأعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، مقتل ثلاثة من أفراده في العاصمة السودانية الخرطوم، نتيجة القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقال «إنه أوقف مهمته الإغاثية بسبب القتال».

وأصيب موظفان آخران بالبرنامج في اشتباكات بين الجيش السوداني والميليشيات، وقالت المديرة التنفيذية للبرنامج سيندي ماكين «إن طاقم العمل كان يقوم بتسليم إمدادات الإغاثة للناس في قرية كبكابية في شمال دارفور». ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان سلامة أفراد طاقم البرنامج الآخرين في السودان.

وأثارت الأحداث مخاوف على مستوى العالم من حرب أهلية محتملة في الدولة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 46 مليون نسمة، وأطلقت دعوات من المجتمع الدولي لوقف فوري لإطلاق النار.