شكرا لقرائتكم خبر التعاون الإسلامي: تصعيد القتال سيخلف آثارا وخيمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم، دعوته للوقف الفوري لإطلاق النار في السودان، وذلك بعد أن دعا في بيان سابق قيادة القوات المسلحة والدعم السريع إلى وقف القتال واللجوء إلى الحوار والتفاوض.

وأعرب إبراهيم في بيان أمس، عن «عميق انشغاله إزاء تواصل الاقتتال وأعمال العنف، التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين»، منبها إلى أن «تصعيد الاقتتال سيخلف آثارا وخيمة على المدنيين، وعلى الوضع الإنساني في السودان، خاصة وأن المعارك تخاض داخل المدن السودانية».

وأكد دعم منظمة التعاون الإسلامي للجهود الدولية الرامية إلى عقد هدنة بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل إخلاء الجرحى والعالقين من المناطق القريبة للاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع.