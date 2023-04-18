الكويت: نتابع أوضاع مواطنينا العالقين

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وقالت الوزارة في بيان «إنها قامت بالاطمئنان على المواطنين العالقين ودعوتهم إلى ضرورة الالتزام بمقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والنزاع والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة».
وتفيد الوزارة بأنها تجري حاليا اتصالاتها مع السلطات المعنية في السودان لدراسة كافة البدائل الممكنة لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين بما في ذلك الإجلاء متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.
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