شكرا لقرائتكم خبر الكويت: نتابع أوضاع مواطنينا العالقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الخارجية الكويتية متابعة أوضاع المواطنين الكويتيين العالقين في السودان نتيجة التطورات الأمنية التي تشهدها البلاد عن طريق سفارة دولة الكويت في الخرطوم.

وقالت الوزارة في بيان «إنها قامت بالاطمئنان على المواطنين العالقين ودعوتهم إلى ضرورة الالتزام بمقار إقامتهم واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن مناطق التوتر والنزاع والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة».

وتفيد الوزارة بأنها تجري حاليا اتصالاتها مع السلطات المعنية في السودان لدراسة كافة البدائل الممكنة لتأمين سلامة المواطنين الكويتيين بما في ذلك الإجلاء متى ما سمحت الظروف الأمنية بذلك.