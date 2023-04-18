شكرا لقرائتكم خبر القطرية تعلق رحلاتها إلى الخرطوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة الخطوط القطرية أمس أنها لا تقوم حاليا بتشغيل رحلات جوية بين الدوحة والخرطوم بسبب إغلاق مطار الخرطوم الدولي ومجال المدينة الجوي.

وأضافت في بيانها «تم إبلاغ المسافرين بذلك، ونقوم بمتابعة الوضع عن كثب ومراقبة أي تطورات مستقبلية».

وكانت قطر أعربت عن قلقها البالغ من الاشتباكات العسكرية في السودان، ودعت إلى وقف القتال فورا واتباع الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات، بحسب بيان لوزارة الخارجية.