شكرا لقرائتكم خبر 5 مستشفيات تخرج عن الخدمة بسبب تعرضها للقصف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت اللجنة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، «إن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن السودان تعرضت للقصف بالمدافع والأسلحة النارية مما ألحق أضرارا بالغة بمستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للمنطقة المحيطة بها.
ووفق اللجنة، تسبب القصف بخروج مستشفيات الشعب التعليمي والخرطوم التعليمي عن الخدمة تماما، وفي حالة من الإرباك والخوف للكادر الطبي، والمرضى، والأطفال، ومرافقيهم.
وأشارت إلى أن هذا القصف يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهداف، لافتة إلى أنه تم إخلاء مستشفى الشرطة وهو الآن خارج الخدمة تماما، وإغلاق مستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد اقتحامه من قبل القوات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 مستشفيات تخرج عن الخدمة بسبب تعرضها للقصف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.