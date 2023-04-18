5 مستشفيات تخرج عن الخدمة بسبب تعرضها للقصف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية أمس خروج أكثر من 5 مستشفيات عن الخدمة تماما بسبب تعرضها للقصف بالمدافع والأسلحة النارية.

وقالت اللجنة، في منشور أوردته عبر صفحتها بموقع «فيس بوك»، «إن المستشفيات والمؤسسات الصحية بالخرطوم ومدن السودان تعرضت للقصف بالمدافع والأسلحة النارية مما ألحق أضرارا بالغة بمستشفى الشعب التعليمي ومستشفى ابن سينا التخصصي ومستشفى بشاير جراء الاشتباكات والقصف المتبادل بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع للمنطقة المحيطة بها.

ووفق اللجنة، تسبب القصف بخروج مستشفيات الشعب التعليمي والخرطوم التعليمي عن الخدمة تماما، وفي حالة من الإرباك والخوف للكادر الطبي، والمرضى، والأطفال، ومرافقيهم.

وأشارت إلى أن هذا القصف يعد انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني والمواثيق التي تنص على حماية المؤسسات الصحية وتحييدها من الاستهداف، لافتة إلى أنه تم إخلاء مستشفى الشرطة وهو الآن خارج الخدمة تماما، وإغلاق مستشفى الضمان بمدينة الأبيض بعد اقتحامه من قبل القوات المسلحة.