الفرنسيون يضربون الملاعق بالأواني بعد خطاب ماكرون

ياسر رشاد - القاهرة - في مدن مختلفة بفرنسا، نظم سكان مظاهرات خلال كلمة ألقاها الرئيس إيمانويل ماكرون، وقاموا بضرب الملاعق في الأواني، معربين عن عدم رضاهم عن قانون إصلاح المعاشات التقاعدية الذي وقعه ماكرون.

اقرأ أيضا: ماكرون ينتصر والشارع ينتفض.. قانون التقاعد يشعل فرنسا

واجتمع الفرنسيون أمام مبنى البلدية في العاصمة باريس، وقاموا بقرع الملاعق بالأواني، في إشارة عن عدم رضاهم على خطاب الرئيس إيمانويل ماكرون لتوضيحات حول الحاجة إلى اعتماد متسرع لإصلاح نظام التقاعد، ويعتقد المتظاهرون أن الحوار مع الرئيس لم يعد ممكنا.

وبحسب قناة BFM الفرنسية، جرى "قرع الأواني" في ليون وليل ونانت ورين وروين وباريس.

مظاهرات الأواني في فرنسا

وفي الوقت نفسه، في مرسيليا

وديجون، حظرت المحافظات المحلية المظاهرات بالأواني أثناء الخطاب الرئاسي وهددت المشاركين بغرامات مالية كبيرة.

وقالت مديرية شرطة "بوش دو رون" في جنوب البلاد وعاصمتها مرسيليا في بيان: "سيتم تغريم أي شخص يشارك بمبلغ 135 يورو وسيواجه المنظم محاكمة جنائية".

وبعد "قرع الأواني" بدأ المتظاهرون العدوانيون في مدن مختلفة بافتعال أعمال شغب.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في ساحة الجمهورية في باريس بعد خطاب ماكرون المتلفز.