الرئيس المصري : تم توجيه الدعوة للأشقاء في السودان للمفاوضات والتوقف عن القتال

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث في السودان شأن داخلي، مؤكدًا أنه لا ينبغي التدخل في ما يحدث في السودان.



وأوضح الرئيس السيسي على هامش ترأسه اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن موقفنا ثابت ولا يتغير، وهو عدم التدخل في شؤون الدول، كما أن الصراع الآن ليس في مصلحة السودان الآن.

وأردف الرئيس السيسي، أنه تم توجيه الدعوة للأشقاء في السودان للمفاوضات والتوقف عن القتال، مؤكدُا أننا نسعى للحفاظ على عدم تصعيد الموقف في السودان.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن التاريخ سيسجل موقف مصر فيما يحدث الآن في أزمة السودان، وسعيها الدائم للحفاظ على استقرار السودان، مؤكدا على أن سياسة مصر الخارجية تتسم بالتوازن والاعتدال.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن هناك العديد من الاتصالات التي تم إجرائها من أجل الاطمئنان على جنودنا المصريين، كما أن وقواتنا العسكرية التي كانت تتواجد في السودان ليس لصالح طرف معين.