الرئيس المصري يطالب بضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة الحالية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسى ضرورة إجراء مفاوضات في السودان لإنهاء الأزمة الحالية.

وأضاف الرئيس، على هامش كلمته باجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مساء الإثنين: السياسة المصرية تتسم بالتوازن، ومستعدون للمساهمة في استعادة استقرار السودان.

وتابع: من المهم الجلوس على مائدة المفاوضات في السودان.

وشدد على أن الدولة المصرية لا تتدخل في شؤون الدول، وأن كل دولة لها خصوصيتها في سياستها وأوضاعها، وأن الدعم المصري للدول يكون في إطار التعاون المشترك والبناء والتنمية والتعمير، بعيدًا عن التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال: موقف مصر ثابت لا يتغير بعدم التدخل في شؤون الدول، لو في دور إيجابي مثل الوساطة نقدمه لاستعادة الأمن والسلام والاستقرار بين الفرقاء في دولة السودان أو غيرها هو الدور اللي مستعدين نلعبه.

وواصل: خلال الأيام الماضية، كان هناك اتصال مع أمين عام الأمم المتحدة، ووجهنا نداء لاستعادة الهدوء والجلوس على مائدة الحوار للأشقاء في السودان سواء الجيش السوداني أو الدعم السريع.