انت الان تتابع خبر بسبب تصريحاتها الأخيرة.. أسماء لمنور تغضب الجزائريين وأمل بوشوشة تلغي متابعتها (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكانت لمنور قد صرحت خلال البرنامج أنه لا يمكنها إحياء حفل غنائي في الجزائر بالوقت الحالي، نظرا للظروف المتوترة مع بلدها المغرب، معلقة: "بصراحة لا في الوقت الحالي… لكن عندي أماني كبيرة أن يصلح الله الحال".

وأبرزت لمنور أن الملك محمد السادس والشعب المغربي مسالمون، مشيرة إلى أن محاولة الصلح قوبلت بالرفض.

ولفتت الفنانة المغربية إلى أن قصة طرد بعض موظفي إذاعة الجزائر بعد بثهم لأغنيتها عبر الإذاعة لم تتحقق منها، لافتة إلى أن جمهورها في الجزائر كبير ومحب.

وتصدرت تصريحات أسماء لمنور العديد من الصفحات والحسابات الجزائرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانهالوا عليها بهجوم واسع.



كما أكد محبو الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة أن الأخيرة قامت بحظر لمنور عبر حسابها في إنستغرام بعد تصريحاتها، تعبيرا منها عن غضبها مما قالته عن بلادها.

ونشر الجمهور صورة لإنستغرام بوشوشة عندما كانت تتابع أسماء لمنور، وصورة أخرى بعد حظرها من حسابها.

وأوضح متابعون آخرون أن الفنانة أسماء لمنور ما زلت تتابع الفنانة الجزائرية رغم أن الأخيرة قامت بحظرها.