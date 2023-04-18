ارتفاع حصيلة ضحايا المعارك في السودان إلى 144 شخصًا

ياسر رشاد - القاهرة - لقى ما لا يقل عن 144 شخصًا مصرعهم في السودان إثر الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع، كما وصل عدد الإصابات إلى 1409 حالات تشمل المدنيين والعسكريين معاً، حسب ما أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية.

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وأضافت اللجنة في تقريرها الميداني "إنه في ظل استمرار الاقتتال تتزايد معدلات القتلى والإصابات بوتيرة متفاقمة وتنذر بما لا يحمد عقباه من خسائر فادحة في الأنفس والأرواح البريئة"، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وتابعت "ما يزيد الأمر سوءًا خروج العديد من المستشفيات والمرافق الصحية عن الخدمة بسبب ضربها بالقذائف، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي وشح الإمدادات

عطفًا على استخدام بعضها كارتكازات وهو أمر يعتبر جريمة إنسانية وأخلاقية تنافي القوانين والنظم والتقاليد والأعراف".وأدانت لجنة أطباء السودان القتال الدائر في أنحاء البلاد، مطالبة في ذات الوقت بفتح ممرات آمنة لمعالجة المرضى والمصابين وتوصيل المؤونات الغذائية والدوائية.ونوهت أن هذا الحصر هو ما وصلت إليه وأن هناك العديد من القتلى والمصابين لم يتم الوصول إليهم وهم خارج نطاق الحصر.

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