إصابة إسرائيليين في عملية إطلاق نار بالقدس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، إصابة مستوطنين إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار بحي الشيخ جراح في مدينة القدس الشرقية.

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وقالت الشرطة الإسرائيلية إن مسلحًا فتح النار على مركبة تقل مستوطنين في القدس المحتلة، وإن عمليات البحث عن المنفذ جارية، فيما أفادت خدمة الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى.

وأفادت مواقع إسرائيلية بأن قوات الاحتلال عثرت على سلاح من نوع كارلو في مكان العملية، وإن أعدادًا كبيرة من قوات الشرطة تواصل البحث عن المنفذ.

ومن جهتها، أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلية أنها تحقق في "هجوم إرهابي" مشتبه به في القدس، بعد إصابة شخصين يبلغان من العمر 48 و50 عامًا، إثر إطلاق نار في حي الشيخ جراح الذي يعتبر بؤرة

للصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين في المدينة المقدسة.

وذكرت الشرطة أن المنفذ لاذ بالفرار من مكان الحادث، وأنها تقوم بعمليات تفتيش للبحث عنه، بما في ذلك مساجد الحي.

وطلبت قوات الاحتلال من المستوطنين في الشيخ جراح، إغلاق المنازل وعدم الخروج منها بعد عملية إطلاق النار، حيث شاركت طائرات للشرطة الإسرائيلية في البحث عن منفذ العملية.

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