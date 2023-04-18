قوات الدعم السريع: نخوض معركة لاسترداد حقوق شعبنا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت قوات الدعم السريع في السودان، اليوم الثلاثاء، إنها تخوض معركة لاسترداد حقوق الشعب السوداني، في إشارة للاشتباكات المستمرة في البلاد لليوم الرابع على التوالي بين الجيش وقوات الدعم السريع.

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وأضافت في بيان أن "لقد انطلقت منذ السبت الماضي ثورة جديدة حققت انتصارات متوالية وما زالت مستمرة لبلوغ غاياتها النبيلة وفي مقدمتها تشكيل حكومة مدنية تمضي بنا نحو تحول ديمقراطي حقيقي"، وفقًا لموقع سكاي نيوز الإخباري.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن قائد الجيش الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان أمر بحل قوات الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة.

ويأتي ذلك في أعقاب صراع على السلطة ممتد منذ أيام وأسفر عن مقتل 97 مدنيًا إثر اندلاع اشتباكات بين الجيش والقوات شبه العسكرية في أنحاء البلاد.

وذكر البيان أن الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية التي سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة قد فشلت بسبب تعنّت قادتها.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية أن ما يجري هو شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين لإنجاز التسوية المطلوبة فيما بينهم بعيداً عن التدخلات الدولية.

ويُقدر عدد أفراد قوات الدعم السريع بحوالي 100 ألف فرد ولها قواعد منتشرة في معظم أرجاء البلاد، كما يركز تواجدها على العاصمة الخرطوم وعدد من المدن الأخرى.

واستولت قوات الدعم السريع في وقت سابق على عدد من المقرات مثل جهاز الأمن الوطني، ومبنى لحزب المؤتمر الوطني المنحل، وتتخذ من تلك المقرات تمركزا لها، فيما تنتشر على الحدود مع دول الجوار الإفريقي.

وتعرف نفسها بأنها قوات قومية تضطلع بعدد من المهام والواجبات الوطنية التي كفلها لها القانون، وهي تعمل بتنسيق وتناغم تام مع قيادة القوات المسلحة، وبقية القوات النظامية الأخرى، في تحركاتها.

وشكلت قوات الدعم السريع السودانية بشكل رسمي في عام 2013، حيث تم إعادة هيكلتها لتصبح تحت قيادة جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالسودان.

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