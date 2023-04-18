بوتين يزور خيرسون لتفقد القوات الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الثلاثاء، زيارة ميدانية مفاجئة للقوات الروسية التي تقاتل في أوكرانيا، فيما أتت زيارته بالتزامن مع احتدام القتال في الجبهة الشرقية باخموت.

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وتفقد الرئيس فلاديمير بوتين التقارير العسكرية المرتبطة بهذا المحور من قائد القوات العسكرية وقوات المظليين في الجيش الروسي العقيد ميخائيل تبلينسكي.

وأظهر مقطع مصور، نشره الكرملين في ساعة مبكرة من صباح اليوم، زيارة بوتين لمركز قيادة القوات الروسية في إقليم خيرسون جنوبي أوكرانيا.

وأظهر المقطع تلقي بوتين لتقارير من ضباط بارزين. ثم انتقل بواسطة مروحية إلى

مقر الحرس الوطني الروسي في إقليم لوغانسك من أجل سماع تقارير عن الوضع هناك.

استولت روسيا على إقليمي خيرسون ولوغانسك إلى جانب دونيتسك وزابورجيا في سبتمبر من العام الماضي، ضمن خطوة رفضتها معظم دول العالم واعتبرتها غير قانونية. هذه هي الزيارة الثانية التي يقوم بها بوتين لمناطق احتلتها روسيا في أوكرانيا خلال أشهر عدة.

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