«يُسلم نفسه أو يستمر في القتال حتى يتم التخلص منه» .. مصير قائد قوات الدعم السريع السودانية

الشارقة - اميمة ياسر - قال اللواء محمد نعمة الله، الخبير العسكري السوداني، إنَّ القوات المسلحة السودانية تدير المعركة مع ميليشيات الدعم السريع بشكل متسلسل ودقيق.

وأضاف «نعمة الله»، في مداخلة هاتفية بقناة «القاهرة الإخبارية» ، أنَّ الجيش السوداني تمكن من التصدي للهجمات التي نفذتها القوات المتمردة، ثم انتقل إلى تدمير قيادة الدعم السريع والمواقع الرئيسية.

ويرى الخبير العسكري، أنَّ المعركة الآن تسير في صالح الجيش السوداني وفي طريقها للحسم، خصوصًا بعد صدور قرار بحل مليشيا الدعم السريع وإعلانها قوة متمردة، مؤكدًا أن القوات المتمردة تعيش في مرحلتها الأخيرة الآن،

وأوضح أن الحسم الذي أعلنه الجيش السوداني يعني أن يُسلم قائد الميليشيات نفسه للجيش السوداني أو يستمر في القتال حتى يتم التخلص منه.

واندلعت صباح السبت الماضي اشتباكات بين ميليشيات قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم، بجانب مدن أخرى منها مدينة مروي، أم درمان، وسوبا.