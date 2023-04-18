إستهداف البعثة الأمريكية ومنزل سفير الاتحاد الأوروبي .. السودان يشتعل

الشارقة - اميمة ياسر - أدانت القوات المسلحة السودانية ، اعتداء ميلشيا الدعم السريع ، على موكب أمريكي دبلوماسي .

وقالت في بيان لها :

إستهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر والاعتداء على منزل سفير الاتحاد الأوروبي .

واحتجاز أجانب وضباط سودانيين، ونهب الأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح ، إضافة إلى أعمال السلب و النهب لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي علي المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية و ضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم.