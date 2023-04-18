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إستهداف البعثة الأمريكية ومنزل سفير الاتحاد الأوروبي .. السودان يشتعل

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الشارقة - اميمة ياسر - أدانت القوات المسلحة السودانية ، اعتداء ميلشيا الدعم السريع ، على موكب أمريكي دبلوماسي .

وقالت في بيان لها :

إستهداف البعثة الأمريكية ومقار برنامج الغذاء العالمي في الفاشر  والاعتداء على منزل سفير الاتحاد الأوروبي .

واحتجاز أجانب وضباط سودانيين، ونهب الأسواق بنيالا وكبكابية وقارسيلا بوادي صالح ، إضافة إلى أعمال السلب و النهب  لممتلكات المواطنين التي تمت في ولاية الخرطوم بجانب التعدي علي المنشآت الصحية الخاصة وتهديد الكوادر الصحية والطبية و ضرب محطات الكهرباء والمياه وتدمير الطائرات المدنية الرابضة بمطار الخرطوم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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