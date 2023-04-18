شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مندوب روسيا بالأمم المتحدة: ندعو لتهدئة الأوضاع في السودان بأقرب وقت والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة، إننا عبرنا عن رغبتنا القوية في تهدئة الأوضاع بالسودان لأكبر وقت ممكن.

وأضاف خلال وفقا لـ القاهرة الإخبارية"، أن هناك الكثير من الجهود المبذولة من قبل دول الجوار من خلال مجلس الأمن.

وتابع: الدول القريبة من الحدود السودانية يبذلون كل الجهود والمساعي من خلال وفد الإيجاد لوقف هذا الصراع وتهدئة الأوضاع.