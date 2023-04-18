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الاتحاد الأوروبي يؤكد أنه يعمل على إقناع طرفي الأزمة في السودان بوقف إطلاق النار

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يعمل على إقناع طرفي الأزمة في السودان بوقف إطلاق النار لدواع إنسانية وتشجيع الحوار، وفقًا لوسائل إعلامية.

 

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

 

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

 

وقال الجيش السوداني، في وقت سابق، إن سلاح الجو، نفذ عمليات لمواجهة قوات الدعم السريع.

 

وأكد الجيش السوداني، منذ قليل، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأفادت وكالة رويترز، السبت، بسماع دوي إطلاق نار مكثف جنوبي العاصمة السودانية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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