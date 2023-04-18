انت الان تتابع خبر الصادرات الإيرانية غير النفطية الى العراق تشهد نمواً.. إليك الاحصائيات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال لطيفي: "في العام الماضي (العام الايراني انتهى في 20 اذار/مارس)، بلغت التجارة غير النفطية للبلاد 159 مليونا و236 ألف طن بقيمة 112 مليارًا و821 مليون دولار، بزيادة نسبتها 11.2 بالمائة من حيث القيمة؛ ويعتبر هذا الحجم من التجارة غير النفطية قليل النظير في تاريخ البلاد اذ زاد بمقدار 11 مليارا و380 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، بحسب وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.وأضاف: "من هذه الكمية من التجارة الخارجية كانت حصة الصادرات غير النفطية 122 مليونا و56 ألف طن بقيمة 53 مليارا و166 مليون دولار بزيادة نسبتها 10٪ مقارنة بالعام السابق له، وهو رقم قياسي تاريخي من حيث القيمة وكان الرقم السابق لقيمة الصادرات هو 50 مليارا و561 مليون دولار وتم تسجيله في العام 2015".

*حصة العراق من الصادرات

وقال المتحدث باسم لجنة تنمية التجارة في دار الصناعة والتعدين والتجارة الايرانية فيما يتعلق بالدول الخمس الاولى التي تشكل وجهة الصادرات الايرانية في العام الماضي: الصين باستيراد 14 مليارا و 584 مليون دولار (بدون تغيير)، والعراق بـ 10 مليارات و 238 مليون دولار ( 15٪ نمو)، تركيا بسبعة مليارات و 459 مليون دولار (نمو 23٪)، الإمارات العربية المتحدة بخمسة مليارات و 767 مليون دولار (نمو 28٪) والهند بملياري و 146 مليون دولار (نمو 18٪)، كانت الوجهات الخمس الأولى لتصدير البضائع الإيرانية في العام الماضي".

وتابع: "في العام الماضي، دخل البلاد أكثر من 37 مليونا و180 ألف طن من البضائع بقيمة 59 مليارا و655 دولار، والتي شهدت زيادة بنسبة 13٪ من حيث القيمة وانخفاضا من حيث الوزن بنسبة 10٪ مقارنة مع العام السابق له".

وعن الدول الخمس الأولى المصدرة للبضائع الى إيران، قال لطيفي: الإمارات بـ 18 مليارا و395 مليون دولار (نمو 11٪)، الصين 15 مليار و744 مليون دولار (نمو 24٪)، تركيا 6 مليارات و99 مليون دولار (15٪ نمو)، الهند بملياري و19 مليون دولار (نمو 80٪) وألمانيا بملياري و19 مليون دولار (نمو بنسبة 5٪) على التوالي، هي الدول الخميس الاولى من حيث الصادرات الى إيران.

نمو ترانزيت السلع بنسبة 2.2 بالمائة

وقال المتحدث السابق للجمارك: على الرغم من توفير الظروف الدولية والتنسيق الداخلي بين المنظمات والمؤسسات ذات الصلة بالترانزيت، لتسجيل رقم قياسي جديد في العام الماضي، إلا أن الترانزيت نما بنسبة 2.2 بالمائة فقط مقارنة بالعام السابق له، وبالطبع لم نتمكن من كسر الرقم القياسي البالغ 13 مليونا و200 ألف طن والمسجل في العام 2015.

وأعلن بان ترانزيت البضائع الأجنبية في العام الماضي بلغ 12 مليونا و912 ألف طن.

