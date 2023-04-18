انت الان تتابع خبر ضمن الاتفاق الاستراتيجي.. أمريكا تؤكد استمرارها بتقديم المساعدات للعراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "رشيد، استقبل في قصر بغداد، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي".

وتحدث رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، عن "علاقات الصداقة بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويساعد في تخفيف التوترات في المنطقة عبر الحوار"، بحسب البيان.



من جانبها، جددت السفيرة الأمريكية "دعم بلادها لاستقرار العراق"، مؤكدة "الاستمرار في تقديم المساعدات الضرورية للعراقيين ضمن اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين".

وبهذا الصدد، أعرب رئيس الجمهورية عن "تقديره لاستمرار الولايات المتحدة بدعم العراق في مختلف المجالات"، مؤكداً أهمية توسيع آفاق التعاون المشترك لمواجهة الأوضاع الاقتصادية والتغيرات البيئية والمناخية التي يعد العراق أكثر البلدان تأثراً بها".