بعد الاحداث الجارية.. متحدث باسم الأمم المتحدة: المنظمة الدولية عازمة تماما على البقاء في السودان

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن المنظمة الدولية عازمة تماما على البقاء في السودان، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدعم السريع أكدت موافقتها على هدنة لمدة 24 ساعة لضمان المرور الآمن للمدنيين وإجلاء الجرحى.

وأكد الجيش السوداني، السيطرة على كل مقراته وينفي استيلاء الدعم السريع على بيت الضيافة أو القصر الجمهوري.

وأعلن الجيش السوداني، السيطرة على أكبر قاعدة لقوات الدعم السريع في كرري والاستيلاء على كل آلياتها وأسلحتها.

وأكد الجيش السوداني، أنه "سيطر تماما" على مقر القيادة العامة للقوات المسلحة، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.