شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف المواهب الرياضية فى المدارس والجامعات.. اعرف التفاصيل بالقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق قانون الرياضة بشكل مباشر للنشاط الرياضي بالمدارس والمعاهد والجامعات، وذلك فى خطوة الغرض منها اكتشاف المواهب الرياضية ودعمها وتقديم التيسيرات والتسهيلات لها خاصة وأن الاستثمار الرياضى من أبرز وأهم الملفات التى تحظى باهتمام كبير فى مختلف الدول خلال الفترة الأخيرة.

وفقا للقانون

يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلة التعليم قبل الجامعي، ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تُنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتربية والتعليم.

ويتولى الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة، ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تُنشأ لهذا الغرض وفقًا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضي المادي والمعنوي قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي.

جدير بالذكر أن القانون عرف الاتحاد النوعي، بأنه هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية والتي تتماثل في أغراضها ونشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم أوجه هذا النشاط وتنسيقه بينها، وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.