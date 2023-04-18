شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط نائب التنسيقية: المتحدة وثقت بطولات أبنائنا من الجيش والشرطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في إحداث تطور تدريجي واحترافي للمحتوى، موضحا أنه كان هناك حرص كل موسم أن يكون هناك كثافة في الأعمال الوطنية وإظهار بطولات القوات المسلحة و الشرطة، خاصة وأن المواطن كان فريسة لمنصات إعلامية تعمل على زعزعة ثقة المواطن في القوات المسلحة و الشرطة.

واعتبر أن مسلسل الكتيبة 101 وحرب، يعد استمرار لتوثيق البطولات وفي نفس الوقت توازن درامي بأعمال لها بعد اجتماعي و تاريخي، مشيرا إلى أن استعادت المواطن المصري و العربي والذي كان ينصرف إلى مؤسسات إعلامية مرئية و مقروءة و مسموعة لها أهداف غير حميدة، تريد بها غرس أفكار و سلوكيات تكون سببا في اختلال السلم المجتمعي، وخير دليل على ذلك استطاعتها جذب معدل مشاهدات ضخم في وقت قصير لم تحققه المؤسسات الإعلامية الآخرى لسنوات، وذلك لم يكن ليتحقق إلا بالمصداقية والأسلوب العلمي الممنهج.

وأكد أنها نجحت في استخدام كافة السبل و الوسائل المتطورة لإعادة توازن الحالة الإعلامية في مصر و الوطن العربي، من خلال أعمال تصبو لإظهار الصورة الصحيحة للمجتمع المصري وغرس قيم الوطنية في الصورة الذهنية للمشاهد، كما أن تعكس حقيقة المشهد في مصر.